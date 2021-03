LIVE America’s Cup in DIRETTA: New Zealand sorpassa Luna Rossa e si porta sul 6-3 (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.13 New Zealand ha sviluppato di bolina una velocità media di 32,50 nodi contro i 31,00 di Luna Rossa. In poppa i Kiwi hanno viaggiato a 40,42 contro i 38,77 degli italiani. Dati che raccontano di quanto sia più performante Te Rehutai. 1,5/2 nodi di differenza sono determinanti nella vela. 5.12 New Zealand-Luna Rossa 6-3. 5.11 Luna Rossa taglia il traguardo con 30? di ritardo. E’ stata una grande regata, nessun rimpianto. 5.11 Team New Zealand taglia il traguardo e vince gara-9. I Kiwi sono ad una sola vittoria dalla Coppa America. 5.10 Te Rehutai è più veloce, c’è poco da fare. Oggi Luna Rossa ha dato davvero tutto, ma è ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.13 Newha sviluppato di bolina una velocità media di 32,50 nodi contro i 31,00 di. In poppa i Kiwi hanno viaggiato a 40,42 contro i 38,77 degli italiani. Dati che raccontano di quanto sia più performante Te Rehutai. 1,5/2 nodi di differenza sono determinanti nella vela. 5.12 New6-3. 5.11taglia il traguardo con 30? di ritardo. E’ stata una grande regata, nessun rimpianto. 5.11 Team Newtaglia il traguardo e vince gara-9. I Kiwi sono ad una sola vittoria dalla Coppa America. 5.10 Te Rehutai è più veloce, c’è poco da fare. Oggiha dato davvero tutto, ma è ...

Advertising

zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: vento instabile ma forte. Partenza rinviata si farà una sola regata - #America’s… - zazoomblog : LIVE America’s Cup Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: serve la rimonta regate in dubbio per poco vento - #America’… - sportli26181512 : Luna Rossa-Team New Zealand in Coppa America, la diretta LIVE di Gara 9 e Gara 10: Si torna in acqua per la sesta g… - UgoBaroni : RT @zazoomblog: LIVE America’s Cup Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: niente da perdere bisogna provarci! - #America’s #Rossa-New #Zealand… - infoitsport : LIVE America's Cup, Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: niente da perdere, bisogna provarci! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE America’s Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE