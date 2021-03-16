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LIVE America’s Cup in DIRETTA | Max Sirena lucido “New Zealand è più veloce e può sbagliare | noi no”

LIVE America’s Cup in DIRETTA | Max Sirena lucido “New Zealand è più veloce e può sbagliare | noi no”
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LIVE America’s Cup in DIRETTA: Max Sirena lucido. “New Zealand è più veloce e può sbagliare, noi no” (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’EDITORIALE: NEW Zealand HA LA BARCA SUPERIORE. LUNA ROSSA POCO CINICA: TROPPE OCCASIONI PERSE LA LUCIDITA’ DI MAX Sirena: “LORO SONO PIU’ VELOCI E POSSONO PERMETTERSI SI sbagliare, NOI NO” IL NUOVO CALENDARIO DI LUNA ROSSA-NEW Zealand DOPO IL RINVIO DI OGGI FRANCESCO BRUNI: “IO E SIBELLO CREDEVAMO NEL LATO SINISTRO. E’ STATO UN ERRORE” VASCOTTO: “IMMAGINATE SE ORA I NEOZELANDESI LE PERDONO TUTTE…” JAMES SPITHILL: “PER NOI L’ANNULLAMENTO E’ UN VANTAGGIO. PENSIAMO UNA REGATA ALLA VOLTA” LA CRONACA DI LUNA ROSSA-NEW Zealand 3-6 ANNULLATA GARA-10 PER VENTO INSTABILE VIDEO: HIGHLIGHTS E SINTESI GARA-9. SORPASSI A RIPETIZIONE PROGRAMMA, ORARI E TV DI MERCOLEDI’ 17 MARZO VIDEO: IL SORPASSO DECISIVO DI TEAM NEW ...
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