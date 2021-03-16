LIVE America’s Cup in DIRETTA: Max Sirena lucido. “New Zealand è più veloce e può sbagliare, noi no” (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’EDITORIALE: NEW Zealand HA LA BARCA SUPERIORE. LUNA ROSSA POCO CINICA: TROPPE OCCASIONI PERSE LA LUCIDITA’ DI MAX Sirena: “LORO SONO PIU’ VELOCI E POSSONO PERMETTERSI SI sbagliare, NOI NO” IL NUOVO CALENDARIO DI LUNA ROSSA-NEW Zealand DOPO IL RINVIO DI OGGI FRANCESCO BRUNI: “IO E SIBELLO CREDEVAMO NEL LATO SINISTRO. E’ STATO UN ERRORE” VASCOTTO: “IMMAGINATE SE ORA I NEOZELANDESI LE PERDONO TUTTE…” JAMES SPITHILL: “PER NOI L’ANNULLAMENTO E’ UN VANTAGGIO. PENSIAMO UNA REGATA ALLA VOLTA” LA CRONACA DI LUNA ROSSA-NEW Zealand 3-6 ANNULLATA GARA-10 PER VENTO INSTABILE VIDEO: HIGHLIGHTS E SINTESI GARA-9. SORPASSI A RIPETIZIONE PROGRAMMA, ORARI E TV DI MERCOLEDI’ 17 MARZO VIDEO: IL SORPASSO DECISIVO DI TEAM NEW ... Leggi su oasport
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LIVE America’s Cup in DIRETTA : Francesco Bruni ammette l’errore. Vascotto : “E se le vincessimo tutte?”
LIVE America’s Cup in DIRETTA. Bruni : “Un errore andare a sinistra”; Vascotto : “E se ora i Kiwi le perdono tutte?”
LIVE America’s Cup in DIRETTA : Luna Rossa sotto 3-6. Francesco Bruni : “Un errore andare a sinistra”
SkySport : Luna Rossa-New Zealand: i risultati della notte di America's Cup ? - infoitsport : LIVE America's Cup in DIRETTA: Francesco Bruni ammette l'errore. Vascotto: 'E se le vincessimo tutte?' - LianaFuser : RT @SkySport: Luna Rossa-New Zealand: i risultati della notte di America's Cup ? - UgoBaroni : RT @SkySport: Luna Rossa-New Zealand: i risultati della notte di America's Cup ? - citoyen56 : RT @SkySport: Luna Rossa-New Zealand: i risultati della notte di America's Cup ? -
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