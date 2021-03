LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand 3-6. Il nuovo calendario (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL nuovo calendario DI Luna Rossa-NEW Zealand DOPO IL RINVIO DI OGGI LA CRONACA DI Luna Rossa-NEW Zealand 3-6 ANNULLATA GARA-10 PER VENTO INSTABILE 5.56 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 5.54 Oggi dunque si è svolta una sola regata. Da regolamento una gara non può cominciare oltre le 18.00 (le 6.00 in Italia). Preso atto della direzione del vento troppo instabile, la giuria ha stabilito di rinviare tutto a domani. Team New Zealand è ad un solo successo dal vincere la sua quarta Coppa America. Luna Rossa ormai non ha più nulla da perdere: sul 3-6 dovrà giocarsi il tutto per tutto, ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILDI-NEWDOPO IL RINVIO DI OGGI LA CRONACA DI-NEW3-6 ANNULLATA GARA-10 PER VENTO INSTABILE 5.56 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 5.54 Oggi dunque si è svolta una sola regata. Da regolamento una gara non può cominciare oltre le 18.00 (le 6.00 in Italia). Preso atto della direzione del vento troppo instabile, la giuria ha stabilito di rinviare tutto a domani. Team Newè ad un solo successo dal vincere la sua quarta Coppa America.ormai non ha più nulla da perdere: sul 3-6 dovrà giocarsi il tutto per tutto, ...

