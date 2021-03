LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand 3-6. Annullata gara-10 (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.51 Annullata LA REGATA DI OGGI! Vento troppo instabile, tutto rimandato a domani! 5.50 Cinque minuti alla partenza. Non si è mai svolta una regata in questi mesi alle 6.00 italiane. Tanta gente sarà sicuramente sveglia ed in trepidazione. 5.49 Ora il vento è tornato a 10-12 nodi. Davvero molto difficile la scelta delle vele in queste condizioni così ballerine e variabili. 5.48 Sette minuti alla partenza. 5.46 Le raffiche di vento sono sempre molto instabili, come già accaduto in gara-9. 5.44 9-10 nodi in questo momento, non si capisce il motivo del rinvio. 5.43 Attenzione, partenza rinviata alle 5.55. Se non si parte per quell’ora, tutto verrà rinviato a domani. 5.42 Il vento è sceso a 9 nodi. Speriamo che Luna Rossa abbia scelto la vela ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.51LA REGATA DI OGGI! Vento troppo instabile, tutto rimandato a domani! 5.50 Cinque minuti alla partenza. Non si è mai svolta una regata in questi mesi alle 6.00 italiane. Tanta gente sarà sicuramente sveglia ed in trepidazione. 5.49 Ora il vento è tornato a 10-12 nodi. Davvero molto difficile la scelta delle vele in queste condizioni così ballerine e variabili. 5.48 Sette minuti alla partenza. 5.46 Le raffiche di vento sono sempre molto instabili, come già accaduto in-9. 5.44 9-10 nodi in questo momento, non si capisce il motivo del rinvio. 5.43 Attenzione, partenza rinviata alle 5.55. Se non si parte per quell’ora, tutto verrà rinviato a domani. 5.42 Il vento è sceso a 9 nodi. Speriamo cheabbia scelto la vela ...

