LIVE America's Cup in DIRETTA: grandissima Luna Rossa, è in vantaggio! (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.53 Ovviamente, con questo vento forte, i Kiwi sono riusciti a rialzarsi immediatamente in volo. Luna Rossa però ha capitalizzato l'errore ed ha 170 metri di vantaggio. 4.53 SPANCIA IN VIRATA NEW ZEALAND! Sono caduti dai foil! 4.52 Al gate-2 Luna Rossa ha 8? di vantaggio su Team New Zealand. 4.52 Luna Rossa stramba in faccia a New Zealand. Gli italiani vanno a stringere i Kiwi e poi si dirigono verso le boe. 4.52 ALTRO INCROCIO ED E' DAVANTI Luna Rossa DI POCHISSIMO! Regata allucinante! 4.51 Torna davanti Luna Rossa! Ma ora gli italiani virano e perdono terreno. 4.50 All'incrocio sono davanti i neozelandesi. Ora è durissima. 4.50 Sorpasso ...

