LIVE America’s Cup in DIRETTA: Francesco Bruni ammette l’errore. Vascotto: “E se le vincessimo tutte?” (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’EDITORIALE: NEW ZEALAND HA LA BARCA SUPERIORE. LUNA ROSSA POCO CINICA: TROPPE OCCASIONI PERSE IL NUOVO CALENDARIO DI LUNA ROSSA-NEW ZEALAND DOPO IL RINVIO DI OGGI Francesco Bruni: “IO E SIBELLO CREDEVAMO NEL LATO SINISTRO. E’ STATO UN ERRORE” Vascotto: “IMMAGINATE SE ORA I NEOZELANDESI LE PERDONO tutte…” JAMES SPITHILL: “PER NOI L’ANNULLAMENTO E’ UN VANTAGGIO. PENSIAMO UNA REGATA ALLA VOLTA” LA CRONACA DI LUNA ROSSA-NEW ZEALAND 3-6 ANNULLATA GARA-10 PER VENTO INSTABILE VIDEO: HIGHLIGHTS E SINTESI GARA-9. SORPASSI A RIPETIZIONE PROGRAMMA, ORARI E TV DI MERCOLEDI’ 17 MARZO VIDEO: IL SORPASSO DECISIVO DI TEAM NEW ZEALAND A LUNA ROSSA GARA-9 POSTICIPATA PER VENTO INSTABILE IL POST DI LUNA ROSSA: “FUORI I COLTELLI” RISULTATI E CLASSIFICA ... Leggi su oasport
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SkySport : Luna Rossa-New Zealand: i risultati della notte di America's Cup ? - LianaFuser : RT @SkySport: Luna Rossa-New Zealand: i risultati della notte di America's Cup ? - UgoBaroni : RT @SkySport: Luna Rossa-New Zealand: i risultati della notte di America's Cup ? - citoyen56 : RT @SkySport: Luna Rossa-New Zealand: i risultati della notte di America's Cup ? - morena_faenza : RT @SkySport: Luna Rossa-New Zealand: i risultati della notte di America's Cup ? -
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