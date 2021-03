L’Iss ha appena rilasciato 2,9 tonnellate di spazzatura nell’orbita terrestre – Il video (Di martedì 16 marzo 2021) Quasi tutto ha un costo ambientale, anche nello spazio. Nelle ultime ore la Stazione Spaziale Internazionale ha rilasciato nello spazio, tramite un braccio robotico, una quantità di rifiuti pari a 2,9 tonnellate. Si tratta dell’accumulo di 48 batterie al nichel-idrogeno sostituite sulla Stazione negli ultimi anni, e rappresenta la più grande spazzatura spaziale mai entrata nell’orbita terrestre. La Nasa ha dichiarato che il materiale resterà nell’orbita della Terra per un periodo che varia dai due ai quattro anni, per poi scendere e bruciare nell’atmosfera del pianeta. Lo space debris Qualsiasi mezzo nello spazio genera rifiuti, organici e non. La maggior parte di questi sono rilasciati nell’orbita “bassa”. Qui i rifiuti, una volta entrati ... Leggi su open.online (Di martedì 16 marzo 2021) Quasi tutto ha un costo ambientale, anche nello spazio. Nelle ultime ore la Stazione Spaziale Internazionale hanello spazio, tramite un braccio robotico, una quantità di rifiuti pari a 2,9. Si tratta dell’accumulo di 48 batterie al nichel-idrogeno sostituite sulla Stazione negli ultimi anni, e rappresenta la più grandespaziale mai entrata. La Nasa ha dichiarato che il materiale resteràdella Terra per un periodo che varia dai due ai quattro anni, per poi scendere e bruciare nell’atmosfera del pianeta. Lo space debris Qualsiasi mezzo nello spazio genera rifiuti, organici e non. La maggior parte di questi sono rilasciati“bassa”. Qui i rifiuti, una volta entrati ...

