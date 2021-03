«L’Isola dei Famosi 2021» | meno male che c’è Ilary Blasi

Leggi su vanityfair

(Di martedì 16 marzo 2021) Le prime puntate dei reality sono quelle che in gergo televisivo qualcuno chiama «di introduzione»: servono per presentare i concorrenti, prendere le misure con lo spazio circostante e far sì che il pubblico inizi ad affezionarsi ai protagonisti e alla formula sviluppando empatia, imprinting, dipendenza. Inutile dire che, per tutti questi motivi, le puntate di introduzione sono abbastanza noiose, quasi sempre prive di guizzi creativi se non quello di sperare che qualcuno dei naufraghi dia di matto al momento del lancio dell’elicottero sulle acque dell’Honduras giusto per mettere un po’ di pepe. Ecco, la prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, andata in onda la sera del 15 marzo su Canale 5 a due anni dall’ultima volta, a un passo dal non essere proposta per via dei protocolli di sicurezza che rischiavano di far saltare il progetto all’ultimo lasciando un terribile vuoto all’interno del palinsesto, il problema dell’introduzione lo ha risolto in maniera semplice e veloce grazie a due parole: Ilary Blasi. https://twitter.com/IsolaDeiFamosi/status/1371592281380302849