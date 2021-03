L’Isola dei Famosi 2021 i video della prima puntata del 15 marzo (Di martedì 16 marzo 2021) L’Isola dei Famosi 2021 la prima puntata lunedì 15 marzo su Canale 5, condotta da Ilary Blasi con Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Debutta lunedì 15 marzo 2021 una nuova edizione delL’Isola dei Famosi il reality Vip più estremo che porta personaggi Famosi a sopravvivere su un’isola tropicale sempre sotto l’occhio attento delle telecamere. Prodotto da Banijay Italia il programma vede per la prima volta alla conduzione Ilary Blasi affiancata da Massimiliano Rosolino inviato sulL’Isola e arrivato come è giusto che sia a nuoto (qui il video). Gli opinionisti in studio per commentare avventure e disavventure dei naufraghi sono Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 16 marzo 2021)deilalunedì 15su Canale 5, condotta da Ilary Blasi con Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Debutta lunedì 15una nuova edizione deldeiil reality Vip più estremo che porta personaggia sopravvivere su un’isola tropicale sempre sotto l’occhio attento delle telecamere. Prodotto da Banijay Italia il programma vede per lavolta alla conduzione Ilary Blasi affiancata da Massimiliano Rosolino inviato sule arrivato come è giusto che sia a nuoto (qui il). Gli opinionisti in studio per commentare avventure e disavventure dei naufraghi sono Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi ...

