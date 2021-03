Lippi ag. Politano: “Matteo vuole la Nazionale. Mio padre DT al Napoli? Non gli dispiacerebbe” (Di martedì 16 marzo 2021) Lippi ag. di Politano ha detto che il giocatore sta bene, desidera la Nazionale, sul padre DT al Napoli precisa che non ci sono stati contatti L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 16 marzo 2021)ag. diha detto che il giocatore sta bene, desidera la, sulDT alprecisa che non ci sono stati contatti L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

