Letta corre ad accaparrarsi Draghi. Ma solo per marcare la distanza dal M5S: sinistra già divisa (Di martedì 16 marzo 2021) La strambata l’ha data. Ma che serva a Enrico Letta a rimettersi in favore di vento è tutto da vedere. Dire come ha detto che «il governo Draghi è il nostro governo» laddove Zingaretti ancora ostentava il lutto per la dipartita di quello guidato da Conte, non è poco. Ma ora? L’interrogativo è pertinente considerando che le gramaglie indossate del predecessore non indicavano tanto l’esecutivo quanto il suo premier, già pronto a far da cerniera per saldare l’alleanza Pd-M5S. Con Letta al vertice del Pd l’impresa appare più difficile. Persino proibitiva ora che Conte assumerà la guida dei 5stelle. Letta e l’incognita alleanze Nello schema di Zingaretti, Giuseppi aveva un senso perché, della cerniera, lui era la linguetta, l’elemento centrale capace di unire due forze alleate nello stesso governo e con di fronte lo stesso ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021) La strambata l’ha data. Ma che serva a Enricoa rimettersi in favore di vento è tutto da vedere. Dire come ha detto che «il governoè il nostro governo» laddove Zingaretti ancora ostentava il lutto per la dipartita di quello guidato da Conte, non è poco. Ma ora? L’interrogativo è pertinente considerando che le gramaglie indossate del predecessore non indicavano tanto l’esecutivo quanto il suo premier, già pronto a far da cerniera per saldare l’alleanza Pd-M5S. Conal vertice del Pd l’impresa appare più difficile. Persino proibitiva ora che Conte assumerà la guida dei 5stelle.e l’incognita alleanze Nello schema di Zingaretti, Giuseppi aveva un senso perché, della cerniera, lui era la linguetta, l’elemento centrale capace di unire due forze alleate nello stesso governo e con di fronte lo stesso ...

Advertising

Maurizio2LaVen2 : Voto ai sedicenni e jus soli ! Questo ha partorito la mente di letta! Non ci ha nemmeno pensato ha subito partorito… - St4tlerWaldorf : Una delle cose buona di #Letta segretario @pdnetwork è quel pò di malumore che si respira nel palazzo del sultano d… - technofab_it : @AngeloSantoro @marina101902 No non l'ha letta, perché altrimenti non direbbe che è un farmaco come un altro. Anzi… - ConfassCom : RT @Primaonline: Da Youtube a Twitter, corre sul web la candidatura di Enrico Letta alla guida del Pd - CorrNazionale : #EnricoLetta dopo due giorni di riflessione si candida alla segreteria del Partito democratico: “Parlerò domenica a… -