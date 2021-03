L’Eredità | la parola della ghigliottina di ieri in attesa della puntata di oggi | Martina vince ancora

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 marzo 2021) A pochi minuti dalla nuovadevediamo come è andata la. Come campionessa si è confermata di nuovoCrocchia e questa volta è riuscita a portarsi a casa una bella somma. Per, invece, l’appuntamento conè come ogni giorno alle 18.45 su Rai 1. Conduce come sempre Flavio Insinna., chi è la campionessaCrocchia La campionessa in carica asi chiamaCrocchia. Di professione fa la pole dancer ed è proprietaria di una scuola che insegna questa tipologia di danza. Ama il mare e la musica. Due volte è stata campionessa ma non havinto il montepremi finale. Vedremo se ci riuscirà ...