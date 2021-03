L' Ema sul vaccino AstraZeneca | No indicazioni che sia pericoloso

(Di martedì 16 marzo 2021) Francesca Bernasconi L'Agenzia europea del farmaco ha tenuto una conferenza stampa per aggiornare sull'indagine deldopo alcuni casi di trombosi: "Ancora convinti che i benefici siano maggiori degli effetti collaterali" "Siamo ancora convinti che i benefici delsuperino gli effetti collaterali". A riferirlo, in una conferenza stampa iniziata oggi alle 14.00 è stata la direttrice dell'Agenzia Europea del Farmaco (Ema), Emer Cooke. La conferenza è stata convocata per un aggiornamento sull'indagine che gli esperti stanno effettuando sul, finito nella lente di ingrandimento a seguito di alcuni eventi di trombosi. La conferenza dell'Ema La direttrice dell'Ema, Emer Cooke, ha tenuto una conferenza stampa, organizzata dalla Commissione europea, ...

L'ieri ha reso noto che "i l comitato per la sicurezza (Prac) esaminerà ulteriormente le informazion i"vaccino AstraZeneca nella giornata di oggi e "ha convocato una riunione straordinaria ...Lo ha detto la direttrice esecutiva dell', Emer Cooke, nel corso di una conferenza stampavaccino AstraZeneca. 'C'è un'analisi rigorosa su eventi trombo embolici. Esamineremo tutti i casi. ...E’ certamente un grandissimo autogol, come lo sono stati altri sul vaccino Astrazeneca. L’Ema aveva approvato il vaccino dicendo che può andare bene su tutte le persone sopra i 18 anni, Aifa dice: no, ...AstraZeneca, Ema: “Nostra priorità e’ sicurezza vaccino” “Stiamo facendo questa revisione in seguito alle preoccupazioni emerse” sui casi avversi dopo la vaccinazione con AstraZeneca contro il ...