L’Ema su AstraZeneca: «Al momento nessuna indicazione che il vaccino abbia causato le trombosi» (Di martedì 16 marzo 2021) L’Ema, l’Agenzia europea per il farmaco, ha organizzato una conferenza stampa per illustrare le tappe della valutazione di sicurezza del vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca, sospeso in via precauzionale da 13 Stati membri, tra cui l’Italia, dopo alcuni casi di trombosi. Il direttore esecutivo delL’Ema, Emer Cooke, ha dichiarato: «Il bilanciamento rischi-benefici rimane positivo. Non sono qui per darvi i risultati della verifica, ma per illustrare le tappe del processo. Quando vaccini milioni di persone, è normale avere degli effetti collaterali. Noi stiamo rapidamente indagando per capire se si tratta effettivamente di effetti collaterali o di coincidenze». Cooke ha quindi aggiunto: «Non possiamo saltare alle conclusioni prima di aver analizzato tutti i fatti, ma al momento ... Leggi su open.online (Di martedì 16 marzo 2021), l’Agenzia europea per il farmaco, ha organizzato una conferenza stampa per illustrare le tappe della valutazione di sicurezza delanti-Covid prodotto da, sospeso in via precauzionale da 13 Stati membri, tra cui l’Italia, dopo alcuni casi di. Il direttore esecutivo del, Emer Cooke, ha dichiarato: «Il bilanciamento rischi-benefici rimane positivo. Non sono qui per darvi i risultati della verifica, ma per illustrare le tappe del processo. Quando vaccini milioni di persone, è normale avere degli effetti collaterali. Noi stiamo rapidamente indagando per capire se si tratta effettivamente di effetti collaterali o di coincidenze». Cooke ha quindi aggiunto: «Non possiamo saltare alle conclusioni prima di aver analizzato tutti i fatti, ma al...

Advertising

BentivogliMarco : #Ema e #Aifa su quali basi scientifiche hanno predisposto il blocco? il principio di 'precauzione' per avere risch… - nzingaretti : L'Ema, l’Agenzia Europea per i medicinali, deve convocare una riunione immediatamente e lavorare 24 ore su 24, dare… - Davide : Germania, Italia e Francia che sospendono AstraZeneca lo stesso giorno in cui gli emissari dell'Ema spiegano all'Eu… - Florabant : RT @europea_lk: Ecco come l’Ema valuterà l’efficacia di Astrazeneca Il direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco, Emer Cooke, s… - europea_lk : Ecco come l’Ema valuterà l’efficacia di Astrazeneca Il direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco, Emer… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ema AstraZeneca AstraZeneca, Rezza: «No ad allarme ingiustificato». Ma l’azienda dimezza le forniture alla Ue Corriere della Sera