L'Ema: 'Giovedì valutazione finale su vaccino Astrazeneca, ma benefici superiori ai rischi' (Di martedì 16 marzo 2021) Il rapporto rischi - benefici del vaccino Astrazeneca rimane positivo, stiamo continuando a valutare possibili eventi collaterali e la situazione attuale non imprevista . Lo ha detto la direttrice ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 16 marzo 2021) Il rapportodelrimane positivo, stiamo continuando a valutare possibili eventi collaterali e la situazione attuale non imprevista . Lo ha detto la direttrice ...

Advertising

myrtamerlino : Su #AstraZeneca giovedì riunione straordinaria dell'#Ema. Talmente straordinaria che aspettano 3 giorni. #Covid_19 - pietroraffa : ++ Ema, riunione straordinaria su AstraZeneca giovedì ++ #AIFA - lorepregliasco : Per quel che poteva dire in attesa del pronunciamento di giovedì, EMA è stata molto chiara: i benefici superano i r… - danielhazan : RT @petunianelsole: Tutto lascia pensare che Ema giovedì darà nuovo via libera. In quel caso, qualcuno dovrà assumersi le responsabilità di… - GFucci58 : RT @fanpage: ?? ULTIM'ORA #AstraZeneca, l'annuncio ufficiale dell'Agenzia europea per i medicinali. -

Ultime Notizie dalla rete : Ema Giovedì Ema: restiamo positivi su AstraZeneca "Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi casi", ma l'Ema sta ... "Giovedì la valutazione,assicuriamo trasparenza"

AstraZeneca, Ema: "Non ci sono indicazioni che il vaccino abbia causato problemi" Lo ha detto la direttrice dell'Ema, Emer Cooke, in conferenza stampa per fornire aggiornamenti sull'... Giovedì le conclusioni dell'inchiesta "Giovedì arriveremo a una conclusione della nostra ...

Campari prepara l'offensiva in Asia. «In cinque anni possiamo raddoppiare» Il Sole 24 ORE "Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi casi", ma l'sta ... "la valutazione,assicuriamo trasparenza"Lo ha detto la direttrice dell', Emer Cooke, in conferenza stampa per fornire aggiornamenti sull'...le conclusioni dell'inchiesta "arriveremo a una conclusione della nostra ...