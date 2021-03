Le ultime sul rinnovo di Lorenzo Insigne: trattativa possibile? (Di martedì 16 marzo 2021) Come ben sappiamo Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha un contratto in scadenza nel 2022 e il suo rinnovo è attualmente in fase di discussione, ma si prevedono tempi abbastanza lunghi per venirne a capo. Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe allungare il contratto del numero 24 azzurro di altri quattro anni, fino al 2026, ma con una riduzione del suo ingaggio, che ad oggi è di 4,5 milioni di euro netti a stagione. La proposta di ADL sarebbe quella di far scendere la cifra intorno ai 3 milioni di euro. Lorenzo ‘Il Magnifico’, soprattutto nelle ultime partite (come nel caso della grande prestazione allo stadio San Siro contro il Milan) sta mettendo in mostra tutto il suo invidiato talento. Lo scugnizzo di Frattamaggiore sta disputando una stagione ad elevato livello e pare abbia raggiunto ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Come ben sappiamo, capitano del Napoli, ha un contratto in scadenza nel 2022 e il suoè attualmente in fase di discussione, ma si prevedono tempi abbastanza lunghi per venirne a capo. Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe allungare il contratto del numero 24 azzurro di altri quattro anni, fino al 2026, ma con una riduzione del suo ingaggio, che ad oggi è di 4,5 milioni di euro netti a stagione. La proposta di ADL sarebbe quella di far scendere la cifra intorno ai 3 milioni di euro.‘Il Magnifico’, soprattutto nellepartite (come nel caso della grande prestazione allo stadio San Siro contro il Milan) sta mettendo in mostra tutto il suo invidiato talento. Lo scugnizzo di Frattamaggiore sta disputando una stagione ad elevato livello e pare abbia raggiunto ...

