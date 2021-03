Le tette di Arisa e le chiappe di Lizzo: manifestazioni diverse della rivoluzione del body positive (Di martedì 16 marzo 2021) Oggi darò vita a una strana forma di masochismo, quasi una autoflagellazione fatta in pubblico, a beneficio di chi legge. Oggi, infatti, vorrei parlare di body positive. Viviamo in un periodo strano, e chi come me è abituato a lavorare con le parole, ma tende a farlo seguendo i principi del massimalismo, corre rischi praticamente a ogni frase. La cancel culture, il politicamente corretto, il patriarcato, il sessismo, l’omofobia, il razzismo, l’agismo, tanti e tali sono gli attori e i fattori da tenere a mente, che se tanto tanto azzardi una metafora volante, di quelle che entrano dentro questo flusso apparente di pensieri, e non hai ponderato alla perfezione equilibri e sfumature, ti ritrovi al centro di una sorta di gogna globale, coperto di pece e piume e lasciato al pubblico ludibrio, non c’è nessuno come chi è pronto a scagliarsi contro chi è ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Oggi darò vita a una strana forma di masochismo, quasi una autoflagellazione fatta in pubblico, a beneficio di chi legge. Oggi, infatti, vorrei parlare di. Viviamo in un periodo strano, e chi come me è abituato a lavorare con le parole, ma tende a farlo seguendo i principi del massimalismo, corre rischi praticamente a ogni frase. La cancel culture, il politicamente corretto, il patriarcato, il sessismo, l’omofobia, il razzismo, l’agismo, tanti e tali sono gli attori e i fattori da tenere a mente, che se tanto tanto azzardi una metafora volante, di quelle che entrano dentro questo flusso apparente di pensieri, e non hai ponderato alla perfezione equilibri e sfumature, ti ritrovi al centro di una sorta di gogna globale, coperto di pece e piume e lasciato al pubblico ludibrio, non c’è nessuno come chi è pronto a scagliarsi contro chi è ...

