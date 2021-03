Le raccomandazioni delle autorità sanitarie: “Due metri di distanza senza mascherina, i vaccinati in quarantena dopo contatto stretto” (Di martedì 16 marzo 2021) Con le varianti sarebbe opportuno stare a 2 metri di distanza nei momenti in cui si è senza mascherina, come quando si mangia o si beve. Anche chi è vaccinato, in caso di contatto ad alto rischio con un caso Covid, deve rispettare il periodo di quarantena e chi ha avuto il Covid deve comunque essere immunizzato, tra i 3 e i 6 mesi successivi all’infezione, anche perché la durata mediana dell’effetto protettivo legato all’aver contratto il virus è di circa 5 mesi. Sono queste le nuove raccomandazioni contenute nel documento “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione”, realizzato dall’Inail con Istituto superiore di sanità, ministero della Salute e Aifa. A fronte della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Con le varianti sarebbe opportuno stare a 2dinei momenti in cui si è, come quando si mangia o si beve. Anche chi è vaccinato, in caso diad alto rischio con un caso Covid, deve rispettare il periodo die chi ha avuto il Covid deve comunque essere immunizzato, tra i 3 e i 6 mesi successivi all’infezione, anche perché la durata mediana dell’effetto protettivo legato all’aver contratto il virus è di circa 5 mesi. Sono queste le nuovecontenute nel documento “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controlloinfezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione”, realizzato dall’Inail con Istituto superiore di sanità, ministero della Salute e Aifa. A fronte della ...

