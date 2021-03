Le prime parole ufficiali dell’Ema sul vaccino Astrazeneca | VIDEO (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo quanto accaduto nel corso delle ultime 24 ore, l’Agenzia Europea del Farmaco rompe il silenzio e, con la conferenza stampa della direttrice esecutiva Emer Cooke, indica i passi da compiere per le necessarie verifiche sul prodotto anti-Covid di Astrazeneca. L’Ema sta valutando tutte le segnalazioni pervenute negli ultimi giorni per capire se alcuni eventi fatali siano diretta conseguenza della somministrazione del vaccino. Ema Astrazeneca, a livello ufficiale, si pronuncerà dopo la riunione in programma giovedì 18 marzo. Ema Astrazeneca, cosa è stato detto in conferenza stampa “L’Ema sta valutando tutti i possibili effetti collaterali del vaccino Astrazeneca e lo fa anche per quel che riguarda tutti gli altri prodotti distribuiti negli ultimi mesi. Al momento stiamo valutando la ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo quanto accaduto nel corso delle ultime 24 ore, l’Agenzia Europea del Farmaco rompe il silenzio e, con la conferenza stampa della direttrice esecutiva Emer Cooke, indica i passi da compiere per le necessarie verifiche sul prodotto anti-Covid di. L’Ema sta valutando tutte le segnalazioni pervenute negli ultimi giorni per capire se alcuni eventi fatali siano diretta conseguenza della somministrazione del. Ema, a livello ufficiale, si pronuncerà dopo la riunione in programma giovedì 18 marzo. Ema, cosa è stato detto in conferenza stampa “L’Ema sta valutando tutti i possibili effetti collaterali dele lo fa anche per quel che riguarda tutti gli altri prodotti distribuiti negli ultimi mesi. Al momento stiamo valutando la ...

