Le previsioni meteo per il 16 marzo, neve sull’Appennino: allerta in tre regioni (Di martedì 16 marzo 2021) Le previsioni meteo di martedì 16 marzo indicano un netto peggioramento della situazione, da segnalare la comparsa della neve a bassa quota sull’Appennino e l’allerta meteo di livello giallo del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile per Calabria, Puglia e Sicilia. Il bollettino della Protezione Civile Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile emesso lunedì 14 marzo e per tutto martedì 16 marzo indica un’ allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico sul Puglia, Sicilia e parte della Calabria. Martedì #16marzo#allertaGIALLA meteo-idro sulla Sicilia e su parte di Calabria e ... Leggi su ck12 (Di martedì 16 marzo 2021) Ledi martedì 16indicano un netto peggioramento della situazione, da segnalare la comparsa dellaa bassa quotae l’di livello giallo del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile per Calabria, Puglia e Sicilia. Il bollettino della Protezione Civile Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile emesso lunedì 14e per tutto martedì 16indica un’di livello giallo per rischio idrogeologico sul Puglia, Sicilia e parte della Calabria. Martedì #16GIALLA-idro sulla Sicilia e su parte di Calabria e ...

Advertising

SkyTG24 : A metà settimana torna il gelo: le previsioni di martedì 16 marzo - Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - karda70 : Le #previsioni #meteo per il #16marzo, #neve sull’#Appennino: #allertagialla in tre regioni #allertameteo #Ambiente… - infoitinterno : Meteo a Torino: le previsioni del 16 marzo - statodelsud : Meteo a Milano: le previsioni del 16 marzo -