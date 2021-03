“Le orge sono la nuova normalità?” | lo spot di Winelivery scatena le polemiche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021) L’Aiart, Associazione Italiana Telespettatori, ha chiesto la sospensione del nuovotv di, l’app che consegna vini a domicilio, ispirato a una scena del celebre film Arancia Meccanica di Stanley Kubrick e trasmesso in fascia protetta sulle principali emittenti televisive italiane. In un comunicato stampa pubblicato sulla propria pagina web, il presidente dell’associazione, Giovanni Baggio, ha scritto: “Una campagna non idonea alla fascia protetta, che mette in scena in maniera demenziale le relazioni umane; riduce la donna a oggetto sessuale e vìola i diritti dei minori“. Loè stato quindi segnalato all’ Agcom e al garante per l’infanzia e l’adolescenza. Una campagna discutibile che non tutti hanno apprezzato, secondo Aiart, poiché “moltiinfatti gli utenti che hanno dichiarato il proprio ...