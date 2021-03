Le nuove etichette energetiche degli elettrodomestici (Di martedì 16 marzo 2021) Le etichette energetiche classificano gli apparecchi a seconda dell’impatto che questi hanno sull’ambiente, attraverso una nomenclatura alfabetica che parte da A (la classe più efficiente, di colo verde) fino a G (quella a maggiore consumo, di coloro rosso). Data la rilevanza dell’argomento ambiente, i produttori si sono impegnati al fine di poter rispondere all’offerta in modo adeguato, di fatto però creando anche confusione attraverso la nascita dei prodotti A+, A++, e A+++. Per questo è intervenuta la Commissione Europea, la quale ha eliminato tali classificazioni a partire dal primo marzo 2021 a favore di una dicitura più chiara per il consumatore. Spariscono quindi le classi A+, A++, A+++, le nuove etichette d’efficienza energetica saranno introdotte inizialmente per frigoriferi, congelatori, cantinette per vino ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 marzo 2021) Leclassificano gli apparecchi a seconda dell’impatto che questi hanno sull’ambiente, attraverso una nomenclatura alfabetica che parte da A (la classe più efficiente, di colo verde) fino a G (quella a maggiore consumo, di coloro rosso). Data la rilevanza dell’argomento ambiente, i produttori si sono impegnati al fine di poter rispondere all’offerta in modo adeguato, di fatto però creando anche confusione attraverso la nascita dei prodotti A+, A++, e A+++. Per questo è intervenuta la Commissione Europea, la quale ha eliminato tali classificazioni a partire dal primo marzo 2021 a favore di una dicitura più chiara per il consumatore. Spariscono quindi le classi A+, A++, A+++, led’efficienza energetica saranno introdotte inizialmente per frigoriferi, congelatori, cantinette per vino ...

