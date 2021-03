Le notizie del giorno | sequestrata la famiglia di Di Maria Il futuro di Ronaldo e Moratti fa infuriare i tifosi della Juve

(Di martedì 16 marzo 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Momenti di grande paura nel match di Ligue 1 tra Psg e Nantes, ladi Diè stataed il calciatore è stato costretto a lasciare il campo. L’argentino è stato sostituito nel corsopartita su indicazioni di Leonardo. Il motivo? La moglie e le figlie sono state vittime di una rapina, i ladri sono entrati in casa e hanno sequestrato tutta la. Un episodio molto simile si è verificato anche in casa Marquinhos. “Siamo dispiaciuti di aver perso due punti, ma il gruppo era preoccupato per cose di cui probabilmente siete già a conoscenza. Non è una scusa, ma c’è stato un insolito calo di energia. Abbiamo parlato tra noi ma non di quello che è successo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - Agenzia_Ansa : Una donna napoletana di 54 anni è ricoverata in terapia intensiva nell'ospedale del Mare di Napoli. La notizia, dif… - Agenzia_Ansa : FLASH | Aifa, sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca. E temporanea su tutto il territorio nazionale… - Simosupersim : @matteorenzi Notizie del mes? - Mikegalax : I Mazzuca, l'Avvocato e la storia -

Ultime Notizie dalla rete : notizie del

Corriere della Sera

... non i cittadini Leggo ovunque dichiarazioni che mi sembrano lunariministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Il ministro si dice... Covid, Mattarella: le falsespingono a comportamenti ...Dopo giorni disulle reazioni avversevaccino Astrazeneca, comprese alcune morti in persone giovani e sane, dopo la sospensionevaccino in diversi Paesi, da quelli scandinavi all'...Duplice omicidio a Massafra, in provincia di Taranto. E' stato proprio il 61enne a lanciare l'allarme, annunciando anche l'intenzione di volersi togliere la vita ...Una donna è stata ricoverata in terapia intensiva in «gravissime» condizioni dopo aver ricevuto, lo scorso 1 marzo, la prima dose di vaccino anti Covid prodotto da ...