Lazio, Lombardia, Veneto, Puglia: ecco le regioni zona rossa che possono tornare in arancione prima del lockdown di Pasqua (Di martedì 16 marzo 2021) Un timido spiraglio di uscire dalla zona rossa lo ha aperto l'assessore regionale del Lazio Alessio D'Amato quando ieri (15 marzo) ha detto che c'è la possibilità di tornare... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 16 marzo 2021) Un timido spiraglio di uscire dallalo ha aperto l'assessore regionale delAlessio D'Amato quando ieri (15 marzo) ha detto che c'è la possibilità di...

Corriere : Lombardia e Lazio sperano di tornare in arancione prima del lockdown di Pasqua - Corriere : Lombardia e Lazio sperano di tornare in arancione prima del lockdown di Pasqua - Agenzia_Ansa : FLASH | Da lunedì 9 regioni in area rossa. Verifiche in corso sulla Basilicata. Passano in area rossa le Regioni E… - angheran70 : RT @Libero_official: Un #lockdown 'mordi e fuggi' per #Lombardia, #Veneto e #Lazio? Le tre regioni sperano di tornare arancioni prima di #P… - GiDal_randagio : Coronavirus, 'zona arancione prima di Pasqua': Lombardia, Veneto e Lazio sperano nell'immediato cambio di colore… -