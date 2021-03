L'avvertimento della sorella di Kim Jong Un agli Usa: 'Non fate cose che vi faranno perdere il sonno' (Di martedì 16 marzo 2021) E' guerra di nervi tra Corea del Nord e Stati Uniti, dopo che nei giorni scorsi si sottolineava la mancata volontà di comunicare da parte del paese asiatico. Una risposta forte arriva dalla 'Iron Lady'... Leggi su globalist (Di martedì 16 marzo 2021) E' guerra di nervi tra Corea del Nord e Stati Uniti, dopo che nei giorni scorsi si sottolineava la mancata volontà di comunicare da parte del paese asiatico. Una risposta forte arriva dalla 'Iron Lady'...

Advertising

globalistIT : - bodyslim524 : Che ci fanno due uccellacci neri in riva al mare? Non sarà un avvertimento occulto? Ad ogni modo un giro in più del… - HikenNoFede2 : Sto fallo non chiamato sul Chacho un bell'avvertimento della terna.. - A4L1C3 : RT @evbdwantstobeus: 'rosalinda non stare con zenga!!!' e una persona normale direbbe ok cuori grazie per l'avvertimento sicuramente me lo… - Lukyluke311 : 14/03/2021 - L'Ucraina riceve 'l'ultimo avvertimento' dal ministero degli Esteri russo. ? La rappresentante del Min… -