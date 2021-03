Laura Pausini, nomination agli Oscar: “Emozione come al debutto a Sanremo” (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – “Una nomination che va ben oltre quello che ho sempre sognato”. Non ci crede ancora Laura Pausini, all’indomani della sua prima nomination agli Oscar, arrivata nella giornata di ieri. La popstar nostrana è nel quintetto che concorre nella categoria ‘Miglior canzone originale’ con ‘Io si’/seen’, brano scritto con Dianne Warren per la colonna sonora del film Netflix ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti e con Sophia Loren. Leggi su dire (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – “Una nomination che va ben oltre quello che ho sempre sognato”. Non ci crede ancora Laura Pausini, all’indomani della sua prima nomination agli Oscar, arrivata nella giornata di ieri. La popstar nostrana è nel quintetto che concorre nella categoria ‘Miglior canzone originale’ con ‘Io si’/seen’, brano scritto con Dianne Warren per la colonna sonora del film Netflix ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti e con Sophia Loren.

