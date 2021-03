Laura Pausini, la rivelazione: “La Rai mi ha chiesto di presentare Sanremo” (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la vittoria ai Golden Globes e la nomination agli Oscar 2021, Laura Pausini ha svelato un inedito retroscena: ecco le sue parole. La Rai ha chiesto a Laura Pausini di condurre il Festival di Sanremo. La confessione inedita è arrivata per bocca della stessa cantante, tra un aneddoto e l’altro, durante la conferenza stampa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la vittoria ai Golden Globes e la nomination agli Oscar 2021,ha svelato un inedito retroscena: ecco le sue parole. La Rai hadi condurre il Festival di. La confessione inedita è arrivata per bocca della stessa cantante, tra un aneddoto e l’altro, durante la conferenza stampa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

