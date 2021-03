Laura Pausini: “Ho paura di sentirmi speciale” (Di martedì 16 marzo 2021) Durante l’emozionante conferenza stampa, Laura Pausini ha raccontato il meraviglioso brano “Io sì”, l’amore per l’Italia e tanto altro “Sono senza parole, non so cos’ha di particolare la mia vita. Da quando ho vinto Sanremo 28 anni fa mi chiedo sempre una cosa: perchè? Ho sempre cercato di fare il meglio che potevo ma quello che sento, e che ho sentito ieri, con la nomination per gli Oscar sono talmente più grandi di quello che avevo sognato“, inizia così questo bellissimo capitolo di Laura Pausini, che ha raccontato alla stampa le emozioni a caldo dopo aver scoperto di essere rientrata nella cinquina che proverà la scalata per la conquista dell’ambito Oscar 2021. Appare emozionatissima Laura e si sente “piccola” rispetto a tutto ciò che sta succedendo nelle ultime settimane. Dopo aver vinto il ... Leggi su zon (Di martedì 16 marzo 2021) Durante l’emozionante conferenza stampa,ha raccontato il meraviglioso brano “Io sì”, l’amore per l’Italia e tanto altro “Sono senza parole, non so cos’ha di particolare la mia vita. Da quando ho vinto Sanremo 28 anni fa mi chiedo sempre una cosa: perchè? Ho sempre cercato di fare il meglio che potevo ma quello che sento, e che ho sentito ieri, con la nomination per gli Oscar sono talmente più grandi di quello che avevo sognato“, inizia così questo bellissimo capitolo di, che ha raccontato alla stampa le emozioni a caldo dopo aver scoperto di essere rientrata nella cinquina che proverà la scalata per la conquista dell’ambito Oscar 2021. Appare emozionatissimae si sente “piccola” rispetto a tutto ciò che sta succedendo nelle ultime settimane. Dopo aver vinto il ...

Advertising

NetflixIT : Laura Pausini: *nominata agli Oscar* Noi: - chetempochefa : Facciamo i complimenti a Laura Pausini per la straordinaria nomination agli Oscar con il brano Io Sì/Seen nella cat… - rtl1025 : ??? Laura Pausini è candidata agli #Oscar per #IoSì nella categoria della miglior canzone originale per il film… - Affaritaliani : Laura Pausini si commuove: orgogliosa di essere italiana - bavbieturico : RT @lavocedellapau: mi si spezza il cuore, noi Laura Pausini non ce la meritiamo. ?? -