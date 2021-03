Laura Pausini: “Dedico la nomination agli Oscar al mio babbo” (Di martedì 16 marzo 2021) In conferenza stampa Laura Pausini ha raccontato della nomination agli Oscar tra commozione e il ricordo degli inizi A quindici giorni esatti dalla vittoria dei Golden Globes, ieri Laura Pausini è stata raggiunta dalla notizia della nomination agli Oscar 2021 nella categoria Best Original Song per il brano “Io sì/Seen”, l’original song del film prodotto da Palomar per Netflix “The life ahead/La vita davanti a sé” con la regia di Edoardo Ponti e il grande ritorno alle scene di Sophia Loren. Il brano “Io sì/Seen” è nato dalla collaborazione con la pluripremiata compositrice statunitense Diane Warren (undici nomination agli Oscar), Bonnie Greenberg (music supervisor di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 16 marzo 2021) In conferenza stampaha raccontato dellatra commozione e il ricordo degli inizi A quindici giorni esatti dalla vittoria dei Golden Globes, ieriè stata raggiunta dalla notizia della2021 nella categoria Best Original Song per il brano “Io sì/Seen”, l’original song del film prodotto da Palomar per Netflix “The life ahead/La vita davanti a sé” con la regia di Edoardo Ponti e il grande ritorno alle scene di Sophia Loren. Il brano “Io sì/Seen” è nato dalla collaborazione con la pluripremiata compositrice statunitense Diane Warren (undici), Bonnie Greenberg (music supervisor di ...

Advertising

NetflixIT : Laura Pausini: *nominata agli Oscar* Noi: - chetempochefa : Facciamo i complimenti a Laura Pausini per la straordinaria nomination agli Oscar con il brano Io Sì/Seen nella cat… - rtl1025 : ??? Laura Pausini è candidata agli #Oscar per #IoSì nella categoria della miglior canzone originale per il film… - lukesk1698 : RT @lavocedellapau: mi si spezza il cuore, noi Laura Pausini non ce la meritiamo. ?? - ferropausini : RT @fsnews_it: «Da quando ho vinto #Sanremo in me è nato il desiderio di non accontentarmi. Ho fatto sempre il meglio ma il @goldenglobes e… -