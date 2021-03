Laura Pausini dedica la nomination all’Oscar col tricolore nel cuore: “Un regalo alla mia Italia” (Di martedì 16 marzo 2021) “Spero sia un regalo per tutti gli Italiani”. Parla commossa, Laura Pausini all’indomani della nomination del brano “Io si’/Seen” agli Oscar 2021 per la migliore canzone originale. Per capire quanto sia davvero sincera, basti ricordare che ogni 2 giugno, Laura sulla sua pagina Facebook, posta una foto dove indossa un abito tricolore. Artista straordinaria, innamorata della sua patria, ma anche coraggiosa e sempre fuori dal coro. Ricordate quando sui bambini di Bibbiano fu la prima a schierarsi nell’omertà dei suoi colleghi? Laura è così. Un’Italiana fiera delle sue radici. “Ho le stesse ansie e le stesse paure di quando ho vinto il festival di Sanremo 28 anni fa – racconta – Mi sento piccola come allora e mi chiedo cosa ci sara’ dopo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021) “Spero sia unper tutti glini”. Parla commossa,all’indomani delladel brano “Io si’/Seen” agli Oscar 2021 per la migliore canzone originale. Per capire quanto sia davvero sincera, basti ricordare che ogni 2 giugno,sulla sua pagina Facebook, posta una foto dove indossa un abito. Artista straordinaria, innamorata della sua patria, ma anche coraggiosa e sempre fuori dal coro. Ricordate quando sui bambini di Bibbiano fu la prima a schierarsi nell’omertà dei suoi colleghi?è così. Un’na fiera delle sue radici. “Ho le stesse ansie e le stesse paure di quando ho vinto il festival di Sanremo 28 anni fa – racconta – Mi sento piccola come allora e mi chiedo cosa ci sara’ dopo ...

Advertising

NetflixIT : Laura Pausini: *nominata agli Oscar* Noi: - chetempochefa : Facciamo i complimenti a Laura Pausini per la straordinaria nomination agli Oscar con il brano Io Sì/Seen nella cat… - rtl1025 : ??? Laura Pausini è candidata agli #Oscar per #IoSì nella categoria della miglior canzone originale per il film… - martiemme_ : Ve lo dico si fa nottata solo per Laura Pausini. Non me ne frega nulla se il giorno dopo lavoro. #Oscars2021 - SecolodItalia1 : Laura Pausini dedica la nomination all’Oscar col tricolore nel cuore: “Un regalo alla mia Italia”… -