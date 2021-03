LaStradaGiusta | 48 donne per scrivere una nuova geografia

Leggi su vanityfair

(Di martedì 16 marzo 2021) ILARIA CAPUAvirologa «Nella mia vita per farmi strada è servita soprattutto la forza interiore, che poi si manifesta in tanti modi: con la creativit?, con la determinazione, con la pazienza. E con la resilienza, una parola che oggi non si può più dire e che sta a indicare la capacità di rialzarsi e rimettersi in gioco. Ma giocando in maniera diversa. ?Se devo pensare a una donna che è stata un esempio, questa è senz’altro Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762). Era una scrittrice e una poetessa, ma è stata anche la prima a credere nell’efficacia della variolizzazione come metodo per prevenire il vaiolo: in altre parole è stata l’antesignana della vaccinazione. Sono molte le donne di scienza che lavorano nel silenzio e nell’indifferenza generale: operatrici sanitarie, ricercatrici, tecniche di laboratorio, infermiere, fisiche, donne di chimica e di medicina, veterinarie, matematiche. Esiste il monumento al “milite ignoto”: a me piacerebbe dedicare una piazza alla “ricercatrice ignota” perch? spesso le ricercatrici non riescono ad avere tutta la luce che meritano e fanno il doppio della fatica».