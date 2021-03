L’asteroide più grande dell’anno passerà il 21 marzo (Di martedì 16 marzo 2021) Lo spazio, come si sa, è ricco di meraviglie, misteri e tesori. Alcuni di questi sono spettacolari ed incredibili, come per esempio le galassie, le nebulose e i pianeti/esopianeti. Altri invece, nel loro fascino, sono anche molto pericolosi; basti pensare ai misteriosi buchi neri, alle varie esplosioni e scontri spaziali, alle supernove, agli asteroidi e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Luna Fragola di giugno: tutti col naso all’insù Asteroide 2006 qv89 in arrivo sulla terra 23 09 2019 Hubble scatta nuove foto a Giove: occhio alle tempeste Pianeta gemello della Terra: TOI 700 d Kepler-1649c: l’esopianeta più simile al nostro pianeta Il buco nero più vicino al nostro sistema solare Leggi su webmagazine24 (Di martedì 16 marzo 2021) Lo spazio, come si sa, è ricco di meraviglie, misteri e tesori. Alcuni di questi sono spettacolari ed incredibili, come per esempio le galassie, le nebulose e i pianeti/esopianeti. Altri invece, nel loro fascino, sono anche molto pericolosi; basti pensare ai misteriosi buchi neri, alle varie esplosioni e scontri spaziali, alle supernove, agli asteroidi e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Luna Fragola di giugno: tutti col naso all’insù Asteroide 2006 qv89 in arrivo sulla terra 23 09 2019 Hubble scatta nuove foto a Giove: occhio alle tempeste Pianeta gemello della Terra: TOI 700 d Kepler-1649c: l’esopianeta più simile al nostro pianeta Il buco nero più vicino al nostro sistema solare

Advertising

HuffPostItalia : L'asteroide più grande del 2021 sfiorerà la Terra il 21 marzo - Fred_Asteroide : #4hotel @barbierichef la puntata non la puoi chiamare costiera e mettere uno di Sorrento. Non capisco ma questa pun… - OperaFisista : Il 21 marzo passa l’asteroide più grande dell’anno, in sicurezza - AlexNeri87 : Cerere è l'asteroide più grande mai conosciuto. E' oggi classificato come pianeta nano - CalderoneLuca : ...(39 gradi rispetto al piano orbitale terrestre). L'incontro con questo asteroide fornirà agli astronomi un'oppor… -