L’Asi Campania riparte dal calcio giovanile | De Lucia nuovo responsabile regionale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ Antonio Deildel settoreAsi in. La nomina ieri dal presidente Nicola Scaringi, il primo punto per uninizio dell’ente in questo periodo così difficile. De– attualmente presidente della scuolaASD De– vanta più di vent’anni di esperienza dirigenziale e tecnica nelin area agro aversana a cui si aggiunge l’organizzazione di numerosi eventi a carattere. Tecnico abilitato Uefa B, Antonio Deè istruttore di giovani calciatori e collega questa sua passione e lunga esperienza all’attività di volontario di ...