L'allarme lanciato dalla Nato: 'Il Covid ha accresciuto le minacce alla sicurezza' (Di martedì 16 marzo 2021) Il 2020 ha segNato "il sesto anno consecutivo di crescita della spesa per la difesa degli alleati europei e del Canada, con un aumento in termini reali del 3,9%". Lo riporta l'ultimo rapporto annuale ... Leggi su globalist (Di martedì 16 marzo 2021) Il 2020 ha seg"il sesto anno consecutivo di crescita della spesa per la difesa degli alleati europei e del Canada, con un aumento in termini reali del 3,9%". Lo riporta l'ultimo rapporto annuale ...

Advertising

globalistIT : - Assofond : #Materieprime l'allarme delle #imprese Boom dei prezzi. Il warning lanciato da @Assofond e ripreso dalle territoria… - Blackskorpion4 : RT @ultimenotizie: Centinaia di persone sono scomparse in #Birmania dal giorno del colpo di stato militare, il primo febbraio scorso, e alm… - dariosci1 : RT @ultimenotizie: Centinaia di persone sono scomparse in #Birmania dal giorno del colpo di stato militare, il primo febbraio scorso, e alm… - aranciaverde : RT @ultimenotizie: Centinaia di persone sono scomparse in #Birmania dal giorno del colpo di stato militare, il primo febbraio scorso, e alm… -