Lakers-Warriors | dominio gialloviola

I Lakers di LeBron travolgono Curry e compagni, 128-97 il risultato finale. Tutto troppo facile per i campioni in carica. I Los Angeles Lakers, nonostante le assenze, vincono in casa dei Golden State Warriors. Per gli uomini di coach Vogel una super prestazione al tiro: 62,8% dal campo, con il 40,7% da tre. La gara inizia all'insegna dell'equilibrio, con il primo quarto che si chiude 29-26 in favore di Los Angeles. Nel secondo quarto però Golden State molla la presa e chiude il primo tempo sotto di 15. Il secondo tempo è normale amministrazione per LeBron James e i Lakers. Gara mai in discussione che si chiude 128-97. Divario di 30 punti che permette l'ingresso in campo delle terze linee nel finale. Tra questi spazio a Nico Mannion, giovane italiano al primo anno NBA. Per lui 10 punti.

Ultime Notizie dalla rete : Lakers Warriors NBA I Nets vincono il derby di New York, Lakers e Clippers implacabili I risultati Brooklyn Nets " New York Knicks 117 - 112 Dallas Mavericks " Los Angeles Clippers 99 - 109 Golden State Warriors " Los Angeles Lakers 97 - 128 Denver Nuggets " Indiana Pacers 121 - 106 ...

NBA 'Benvenuto' di Lebron James a Nico Mannion: spallata in faccia in Warriors - Lakers Non proprio il 'Benvenuto nella Lega, caro ragazzo' che si augurava: Nico Mannion dopo una tripla messa a segno nella sfida tra Golden State Warriors e Los Angeles Lakers si è visto recapitare una spallata in faccia dal 'Re'. Che lo ha aspettato per piantargli il più 'vigoroso' dei messaggi. Brutto gesto da parte di Lebron, del tutto ...

Nba, career-high per Mannion. Ma ridono i Lakers LeBron James trascina i suoi compagni a San Francisco nella notte in cui l'azzurro registra il suo massimo in carriera. Brooklyn batte New York ...

