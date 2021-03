La vita in diretta, Alberto Matano fuori di sé con la mamma di Fabrizio Corona: “Stia attenta a come parla…” (Di martedì 16 marzo 2021) Il caso Fabrizio Corona ha diviso l’Italia e, se una parte del nostro stato ritiene che sia giusto che chi sbaglia paghi, dall’altra parte c’è chi sostiene che Corona sia un perseguitato dalla giustizia e che contro di lui ci sia un accanimento giudiziario senza precedenti. In tantissimi sostengono che Fabrizio Corona non sia un criminale ma un uomo malato che ha bisogno di un aiuto medico e non del carcere. Dalla sua parte si sono schierate, tra gli altri, anche due ex compagne, Belen Rodriguez che ha rivelato di aver pianto tanto a vedere le ultime immagini di Corona prima dell’arresto e Asia Argento che ha supplicato di aiutarlo. A vita in diretta , la mamma di Fabrizio Corona racconta ... Leggi su baritalianews (Di martedì 16 marzo 2021) Il casoha diviso l’Italia e, se una parte del nostro stato ritiene che sia giusto che chi sbaglia paghi, dall’altra parte c’è chi sostiene chesia un perseguitato dalla giustizia e che contro di lui ci sia un accanimento giudiziario senza precedenti. In tantissimi sostengono chenon sia un criminale ma un uomo malato che ha bisogno di un aiuto medico e non del carcere. Dalla sua parte si sono schierate, tra gli altri, anche due ex compagne, Belen Rodriguez che ha rivelato di aver pianto tanto a vedere le ultime immagini diprima dell’arresto e Asia Argento che ha supplicato di aiutarlo. Ain, ladiracconta ...

