La strategia della Russia in Togo

A metà dello scorso febbraio, la Repubblica del Togo ha contattato ufficialmente la Russia, avanzando una richiesta di cooperazione per la spedizione del vaccino Sputnik V: a renderlo noto, secondo l'agenzia di stampa Tass, è stato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, dopo alcuni colloqui diplomatici con la sua controparte Togolese Robert Dussey. "I nostri colleghi del Togo ci hanno contattato con una richiesta ufficiale di cooperazione nella spedizione di questo vaccino. Dobbiamo intraprendere qualche azione, eseguire alcune procedure legali in Togo e, non appena accadrà, saremo pronti a esaminare passi pratici ", ha dichiarato Lavrov. Secondo il ministro russo, al momento sarebbero tre i Paesi africani ad aver approvato Sputnik V: Algeria, Tunisia e Repubblica di Guinea.

