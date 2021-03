La Slovenia dedica un francobollo a Dante con ritratto ‘made in Romagna’

(Di martedì 16 marzo 2021) RAVENNA – Anche la Slovenia rende omaggio a Dante, con una emissione filatelica che riprende un ritratto ravennate del sommo poeta e con una tappa della mostra itinerante “La Divina Commedia attraverso la filatelia tematica”. In occasione del settimo centenario dalla morte di Dante e del Dantedì, il Comitato di Capodistria della Società Dante Alighieri ha così lavorato all’emissione di un francobollo personalizzato con l’immagine del poeta opera del pittore e patriota ravennate Runcaldier intorno alla metà dell’Ottocento. Il dipinto, di proprietà del Comune di Ravenna, è stato infatti scelto dal Comitato per l’emissione celebrativa che uscirà in occasione del Dantedì, il 25 marzo prossimo.

