La sfiducia nel vaccino di AstraZeneca rischia di causare altre vittime (Di martedì 16 marzo 2021) E adesso chi si fiderà più del vaccino AstraZeneca? L’improvvisa sospensione delle somministrazioni in Europa si abbatte come un macigno su una campagna vaccinale che già zoppicava e ora potrebbe indurre molte persone a rifiutare il vaccino esponendosi al rischio di un’infezione che nel mondo ha già fatto oltre due milioni e mezzo di morti. Inteso: di fronte al sospetto di gravi reazioni avverse – seppure ancora tutte da dimostrare – indagare a fondo è doveroso e sacrosanto. Il problema è semmai come è stato raccontato quel che è successo, con alcuni giornali che hanno soffiato sul vento della paura, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che in meno di ventiquattrore è passata dal biasimare un “ingiustificato allarme” all’annunciare senza altre spiegazioni la sospensione del vaccino, fino ... Leggi su wired (Di martedì 16 marzo 2021) E adesso chi si fiderà più del? L’improvvisa sospensione delle somministrazioni in Europa si abbatte come un macigno su una campagna vaccinale che già zoppicava e ora potrebbe indurre molte persone a rifiutare ilesponendosi al rischio di un’infezione che nel mondo ha già fatto oltre due milioni e mezzo di morti. Inteso: di fronte al sospetto di gravi reazioni avverse – seppure ancora tutte da dimostrare – indagare a fondo è doveroso e sacrosanto. Il problema è semmai come è stato raccontato quel che è successo, con alcuni giornali che hanno soffiato sul vento della paura, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che in meno di ventiquattrore è passata dal biasimare un “ingiustificato allarme” all’annunciare senzaspiegazioni la sospensione del, fino ...

