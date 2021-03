La rivoluzione di Whatsapp: arriva la funzione che vi salverà dai vocali lunghi (Di martedì 16 marzo 2021) In arrivo su Whatsapp una nuova funzionalità che riguarda i messaggi vocali e permette di migliorare il servizio. Ecco di cosa si tratta. This photo illustration taken on March 22,2018 shows Whatsapp logos on a screen in Kuala Lumpur. (Photo by Manan VATSYAYANA / AFP) (Photo by MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)L’applicazione di messaggistica istantanea è pronta a fare uno scatto per accontentare una buona fetta di utenti. Stiamo parlando di chi usa i messaggi vocali particolarmente lunghi. Ebbene, è in arrivo una nuova funzione che permette di non annoiare l’utente che ascolta audio chilometrici. Whatsapp è stato creato nel 2009 ed è gestito da Facebook Inc. che vede a capo come una delle figure chiave Mark Zuckerberg. Dopo la doppia spunta blu, ... Leggi su kronic (Di martedì 16 marzo 2021) In arrivo suuna nuova funzionalità che riguarda i messaggie permette di migliorare il servizio. Ecco di cosa si tratta. This photo illustration taken on March 22,2018 showslogos on a screen in Kuala Lumpur. (Photo by Manan VATSYAYANA / AFP) (Photo by MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)L’applicazione di messaggistica istantanea è pronta a fare uno scatto per accontentare una buona fetta di utenti. Stiamo parlando di chi usa i messaggiparticolarmente. Ebbene, è in arrivo una nuovache permette di non annoiare l’utente che ascolta audio chilometrici.è stato creato nel 2009 ed è gestito da Facebook Inc. che vede a capo come una delle figure chiave Mark Zuckerberg. Dopo la doppia spunta blu, ...

