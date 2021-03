La Regione avvia i lavori al Chiostro di Monreale, fondi per 800 mila euro (Di martedì 16 marzo 2021) Domani al via il restauro del Chiostro dei Benedettini di Monreale. Consolidamento, restauro e superamento delle barriere architettoniche per il complesso monumentale del Chiostro dei Benedettini di Monreale. Al via i lavori, finanziati dal governo Musumeci con i fondi del Po Fesr 2014/2020, appaltati all’impresa Piacenti spa di Prato, per un importo contrattuale netto di 492.884,12 euro (importo lavori 790.109,42 euro, di cui 715.343,69 euro per lavori a base d’asta soggetti a ribasso). I lavori dovranno concludersi in 360 giorni «Portiamo a compimento importanti interventi di riqualificazione di uno dei tasselli preziosi del complesso monumentale normanno, tra i luoghi più ... Leggi su monrealelive (Di martedì 16 marzo 2021) Domani al via il restauro deldei Benedettini di. Consolidamento, restauro e superamento delle barriere architettoniche per il complesso monumentale deldei Benedettini di. Al via i, finanziati dal governo Musumeci con idel Po Fesr 2014/2020, appaltati all’impresa Piacenti spa di Prato, per un importo contrattuale netto di 492.884,12(importo790.109,42, di cui 715.343,69pera base d’asta soggetti a ribasso). Idovranno concludersi in 360 giorni «Portiamo a compimento importanti interventi di riqualificazione di uno dei tasselli preziosi del complesso monumentale normanno, tra i luoghi più ...

