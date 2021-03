La regina Elisabetta ‘preoccupata’ per le accuse di razzismo | così evita di gettare benzina sul fuoco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021) A una settimana dall’intervista che Meghan Markle e il principe Harry hanno rilasciato ad Oprah Winfrey, il clamore mediatico suscitato dalledie totale mancanza di empatia lanciate all’entourage della famiglia reale hanno oltrepassato i confini del gossip per entrare nel terreno degli equilibri politici e diplomatici. Non a caso, mentre il neo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha elogiato la coppia per aver manifestato coraggio e sincerità, il presidente uscente Donald Trump non ha tardato a ribadire pubblicamente la sua disistima per l’ex attrice dichiarando: “Se dici qualcosa contro Meghan Markle vieni cancellato. Guarda Pierce Morgan, lui è il migliore e stanno cercando di cancellarlo solo perché l’ha criticata” in riferimento al conduttore britannico conservatore che sarebbe stato allontanato per aver dichiarato di non ...