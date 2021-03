La protesta dei mercati | sdraiati a terra “perchè già morti”

(Di martedì 16 marzo 2021) Si sonodavanti alla Prefettura di piazza Castello gli ambulanti deinon alimentari costretti a chiudere per le nuove misure della zona rossa. “Ci siamoperché noi siamo già” hanno detto “Ci ritroviamo nella stessa situazione dell’anno scorso. Perché chiuderci? Noi tra ambulanti non abbiamo avuto contagi, se non pochissimi, perché stiamo a distanza e stiamo fuori, all’aperto”. Per i mercatali i problemi arrivano dai superdove non vengono rispettate le regole e la gente si accalca tra gli scaffali. “Non ci fermiamo più”, aggiungono promettendo nuove iniziative per i prossimi giorni. L'articolo proviene da Nuova Società.

Non è dato sapere se Toma deciderà di incontrare una delegazione dei manifestati o se eviterà il ... Si sono sdraiati a terra davanti alla Prefettura di piazza Castello gli ambulanti dei mercati non alimentari costretti a chiudere ...