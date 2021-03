La pandemia ferma ancora Vinitaly, la fiera è stata posticipata al 2022 (Di martedì 16 marzo 2021) La pandemia ferma ancora il Vinitaly di Verona (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Il salone internazionale dei vini e dei distillati - inizialmente spostato al prossimo giugno - è stato posticipato definitivamente da Veronafiere al 2022, dal 10 al 13 aprile. "Le permanenti incertezze sullo scenario nazionale ed estero e il protrarsi dei divieti ci hanno indotto a riprogrammare definitivamente la 54/A edizione della rassegna nel 2022" ha detto il presidente Maurizio Danese. Si tratta di una scelta di responsabilità, ancorché dolorosa". Resta confermata OperaWine, con presenza di Wine Spectator e delle top aziende; si terrà il 19 e 20 giugno 2021 a Verona. Leggi su tg24.sky (Di martedì 16 marzo 2021) Laildi Verona (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Il salone internazionale dei vini e dei distillati - inizialmente spostato al prossimo giugno - è stato posticipato definitivamente da Veronafiere al, dal 10 al 13 aprile. "Le permanenti incertezze sullo scenario nazionale ed estero e il protrarsi dei divieti ci hanno indotto a riprogrammare definitivamente la 54/A edizione della rassegna nel" ha detto il presidente Maurizio Danese. Si tratta di una scelta di responsabilità, ancorché dolorosa". Resta conta OperaWine, con presenza di Wine Spectator e delle top aziende; si terrà il 19 e 20 giugno 2021 a Verona.

Advertising

LaStampa : La pandemia non ferma le intelligenze artificiali: nel 2020 gli investimenti sono cresciuti del 40% - olga453901841 : RT @SkyTG24: La pandemia ferma ancora Vinitaly, la fiera è stata posticipata al 2022 - SkyTG24 : La pandemia ferma ancora Vinitaly, la fiera è stata posticipata al 2022 - ANSA_Lifestyle : ''Il 2020 è stato un anno terribile per il nostro settore, siamo in '#zonarossa' da 13 mesi”: così il presidente… - 0766news_TripTv : Farmacisti di CSP: 'La pandemia non ferma gli screening' #0766news #triptv -