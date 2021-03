La mia puntura facile e sicura (Di martedì 16 marzo 2021) Francesco Forte La mia giornata di sabato è stata particolare, perché alle ore 14 sono stato vaccinato La mia giornata di sabato è stata particolare, perché alle ore 14 sono stato vaccinato. Due giorni prima, con una mail, il medico di base di Corso Francia, dove io abito, mi aveva informato che sarei stato vaccinato verso le ore 14 di sabato 13 nella Asl di Via Gorizia e che, pertanto, alle 13.39 mi sarei dovuto trovare al cancello di ingresso con i tre moduli di Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, tutti eguali: io avrei dovuto compilare quello del vaccino che mi sarebbe stato assegnato; le cartelle cliniche e la lista e i medicinali che assumevo. Potevo essere accompagnato da una persona, data la mia età. Essendo via Gorizia però molto distante dalla mia abitazione, anticipai alle ore 12 il pranzo quotidiano. Alla 12.50 uscii di casa accompagnato da un mio giovane ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Francesco Forte La mia giornata di sabato è stata particolare, perché alle ore 14 sono stato vaccinato La mia giornata di sabato è stata particolare, perché alle ore 14 sono stato vaccinato. Due giorni prima, con una mail, il medico di base di Corso Francia, dove io abito, mi aveva informato che sarei stato vaccinato verso le ore 14 di sabato 13 nella Asl di Via Gorizia e che, pertanto, alle 13.39 mi sarei dovuto trovare al cancello di ingresso con i tre moduli di Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, tutti eguali: io avrei dovuto compilare quello del vaccino che mi sarebbe stato assegnato; le cartelle cliniche e la lista e i medicinali che assumevo. Potevo essere accompagnato da una persona, data la mia età. Essendo via Gorizia però molto distante dalla mia abitazione, anticipai alle ore 12 il pranzo quotidiano. Alla 12.50 uscii di casa accompagnato da un mio giovane ...

