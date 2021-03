La mamma di Fabrizio Corona a La vita in diretta: "Hanno deciso di farlo fuori", ma Alberto Matano si dissocia (Di martedì 16 marzo 2021) Alberto Matano si è subito dissociato dalle affermazioni della mamma di Fabrizio Corona che durante La vita indiretta ha fatto affermazioni al vetriolo sui magistrati che Hanno giudicato il figlio. La mamma di Fabrizio Corona, ospite de La vita in diretta, si è lasciata andare ad affermazioni che puntavano a mettere in dubbio il lavoro fatto dai magistrati sul caso del figlio, ma il conduttore Alberto Matano si è dissociato immediatamente dalle sue parole. Una sentenza ingiusta, che non deve essere rispettata, che punta a far fuori Fabrizio Corona: ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 marzo 2021)si è subitoto dalle affermazioni delladiche durante Lainha fatto affermazioni al vetriolo sui magistrati chegiudicato il figlio. Ladi, ospite de Lain, si è lasciata andare ad affermazioni che puntavano a mettere in dubbio il lavoro fatto dai magistrati sul caso del figlio, ma il conduttoresi èto immediatamente dalle sue parole. Una sentenza ingiusta, che non deve essere rispettata, che punta a far: ...

Advertising

girlxalmightv : io: mamma posso mettermi un vestito per sta sera? lei: si tanto ci pensa fabrizio - infoitcultura : Fabrizio Corona, la mamma a La vita in diretta: “Malattia sempre avuta!” - Marilenapas : RT @fanpage: “Mio figlio sta peggio, continua a farsi del male. Mi ribellerò finche avrò vita. Se muore ce l’avranno sulla coscienza”. Lo s… - giannileft : RT @fanpage: “Mio figlio sta peggio, continua a farsi del male. Mi ribellerò finche avrò vita. Se muore ce l’avranno sulla coscienza”. Lo s… - ScoLory : Chiedo Solidarietà per una mamma disperatamente mamma di Fabrizio Corona,che la giustizia si renda conto che gli as… -