La Lombardia potrebbe passare in zona arancione prima di Pasqua: ecco perché (Di martedì 16 marzo 2021) Milano - La Lombardia potrebbe tornare arancione nei giorni immediatamente a ridosso di Pasqua. Il condizionale è d'obbligo ma una speranza c'è: i dati relativi ai contagi fanno infatti intravedere ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 16 marzo 2021) Milano - Latornarenei giorni immediatamente a ridosso di. Il condizionale è d'obbligo ma una speranza c'è: i dati relativi ai contagi fanno infatti intravedere ...

Advertising

infoitinterno : Lombardia e Lazio tornano arancioni? Ecco quando potrebbe accadere - infoitinterno : La Lombardia potrebbe passare in zona arancione prima di Pasqua: ecco perché - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Covid La #Lombardia potrebbe passare in #zonaarancione prima di #Pasqua ecco perché - qn_giorno : #Covid La #Lombardia potrebbe passare in #zonaarancione prima di #Pasqua ecco perché - milaneese : @gabry_malvagia Quand'è che parlano? Mai Intanto Piemonte e Lombardia sostengono che tra due settimane si potrebbe… -