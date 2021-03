La “guerra dei vaccini” e le “lezioni” per l’Europa (Di martedì 16 marzo 2021) Benvenuti nel nuovo mondo. La tragica vicenda dell’epidemia di Covid-19, essendo la prima vera emergenza planetaria reale, ci attesta, da una parte, che la globalizzazione è ormai un fenomeno compiuto, e, dall’altra, che il globalismo, l’ingenua ideologia che l’aveva accompagnata al suo sorgere, una sorta di progressismo post-politico, non è più spendibile. Ci troviamo perciò, sia a un livello teorico sia a un livello politico (e geopolitico), sprovvisti di categorie per interpretare il nuovo mondo “post-globale” (così lo definiscono gli esperti di relazioni internazionali). Provare a vedere dal punto di vista politico quella che potremmo chiamare a tutti gli effetti la “guerra (postmoderna) dei vaccini”, permette alcune considerazioni interessanti, che ovviamente andrebbero poi opportunamente sviluppate in altre sedi. 1. Nella prima fase ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) Benvenuti nel nuovo mondo. La tragica vicenda dell’epidemia di Covid-19, essendo la prima vera emergenza planetaria reale, ci attesta, da una parte, che la globalizzazione è ormai un fenomeno compiuto, e, dall’altra, che il globalismo, l’ingenua ideologia che l’aveva accompagnata al suo sorgere, una sorta di progressismo post-politico, non è più spendibile. Ci troviamo perciò, sia a un livello teorico sia a un livello politico (e geopolitico), sprovvisti di categorie per interpretare il nuovo mondo “post-globale” (così lo definiscono gli esperti di relazioni internazionali). Provare a vedere dal punto di vista politico quella che potremmo chiamare a tutti gli effetti la “(postmoderna) dei”, permette alcune considerazioni interessanti, che ovviamente andrebbero poi opportunamente sviluppate in altre sedi. 1. Nella prima fase ...

