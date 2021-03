La Germania spiega perché ha sospeso il vaccino AstraZeneca (Di martedì 16 marzo 2021) Lunedì la Germania si è unita a Francia, Spagna e Italia nel sospendere in via precauzionale l’utilizzo del vaccino AstraZeneca (AZ) contro il Covid-19, a seguito della comparsa di alcuni casi di trombosi (coaguli nel flusso sanguigno) in soggetti che erano stati vaccinati nelle ore e giorni precedenti. L’EMA, l’agenzia europea del farmaco che ha approvato il farmaco anglo-svedese dopo averlo testato, ne garantisce la sicurezza. Finora, infatti, sono stati riscontrati solamente 30 casi di trombosi in Europa a fronte di oltre 5 milioni di vaccinazioni. Il Regno Unito, che conta 11 milioni di vaccinati con AZ, non ha riscontrato una correlazione con la formazione di coaguli, e le autorità britanniche e scozzesi hanno rimarcato che il vaccino è “sicuro ed efficace”. Nonostante ciò, i Paesi sopracitati hanno preferito ... Leggi su formiche (Di martedì 16 marzo 2021) Lunedì lasi è unita a Francia, Spagna e Italia nel sospendere in via precauzionale l’utilizzo del(AZ) contro il Covid-19, a seguito della comparsa di alcuni casi di trombosi (coaguli nel flusso sanguigno) in soggetti che erano stati vaccinati nelle ore e giorni precedenti. L’EMA, l’agenzia europea del farmaco che ha approvato il farmaco anglo-svedese dopo averlo testato, ne garantisce la sicurezza. Finora, infatti, sono stati riscontrati solamente 30 casi di trombosi in Europa a fronte di oltre 5 milioni di vaccinazioni. Il Regno Unito, che conta 11 milioni di vaccinati con AZ, non ha riscontrato una correlazione con la formazione di coaguli, e le autorità britanniche e scozzesi hanno rimarcato che ilè “sicuro ed efficace”. Nonostante ciò, i Paesi sopracitati hanno preferito ...

Advertising

AnnalisaChirico : Mentre scatta il panico delle disdette, il min. Speranza spiega che abbiamo sospeso Astrazeneca dopo che lo ha fatt… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: Se, come ha detto l’autorità farmaceutica europea #Ema, i benefici del vaccino superano i rischi e non ci sono dati su… - rotatonda : RT @DomaniGiornale: Se, come ha detto l’autorità farmaceutica europea #Ema, i benefici del vaccino superano i rischi e non ci sono dati su… - kiara86769608 : RT @DomaniGiornale: Se, come ha detto l’autorità farmaceutica europea #Ema, i benefici del vaccino superano i rischi e non ci sono dati su… - Antonio18243297 : RT @AnnalisaChirico: Mentre scatta il panico delle disdette, il min. Speranza spiega che abbiamo sospeso Astrazeneca dopo che lo ha fatto l… -