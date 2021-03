La Galgani sogna Giorgio a C’è posta per te | tutte noi siamo state Gemma almeno una volta nella vita

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 16 marzo 2021)è l’emblema dell’ideale romantico. Sembra nata dalla penna e dalla creatività di uno scrittore ottocentesco che narra di amori intensi e travolgenti, ma ostacolati dal destino. In molti hanno notato una certa speranza negli occhi della, quando ha ricevuto l’invito per C’èper te: dai suoi occhi è trapelata la voglia, il desiderio, la mancanza del suo solo e unico grande amore:Manetti. Tante le donne italiane che hanno simpatizzato con il suo stato d’animo. Ecco perchèè divenuta lentamente un simbolo di forza, l’icona di una donna che non si arrende dinnanzi ai sentimenti, anche se non corrisposti.: C’èper te, ma non èNell’ultima ...